高市首相は１８日夜、就任後初となる米国訪問に向け、政府専用機で羽田空港を出発した。

１９日にワシントンで行うトランプ大統領との会談では、対中国を念頭に置いた経済・安全保障協力に加え、イラン情勢への対応でどのような議論が行われるかが焦点となる。首相は１８日の参院予算委員会で「法律の範囲内で必要な対応を検討する。出来ないことは出来ないと伝えるつもりだ」と述べた。

米国・イスラエルによるイラン攻撃が始まって以降、日米首脳が会談するのは初めて。トランプ氏はホルムズ海峡の安全確保のため、日本など関係国に艦船派遣を呼びかけたが、協力が広がらない現状に不満を募らせている。

首相は予算委で、正式な要請はないと説明し、自衛隊をホルムズ海峡に派遣する場合は「完全な停戦合意」が前提になるとの認識を示した。「日々情勢が変わるタイミングで、Ｇ７（先進７か国）首脳で真っ先に会う。国益を最大化し、日米関係の強化を確認したい」とも強調した。

会談では、日米防衛相電話会談で米側が賛同を呼びかけた「有志連合」構想も議題になる可能性がある。関係国の結束をアピールするため、ホルムズ海峡の「航行の自由」の重要性をうたう共同声明の発出を目指すものだ。ただ、声明内容に関して各国の立場に隔たりがあり、発出のメドは立っておらず、日本政府も慎重に検討を続けている。

両首脳はワーキングランチと夕食会も予定する。首相はイラン問題で溝を生じさせず、日米同盟を強化する機会としたい考えだ。