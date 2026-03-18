◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第７節 東京Ｖ０―２川崎（１８日・味スタ）

東京Ｖの城福浩監督は、前半の２失点に悔しさをにじませた。

連敗を２で止めた前節の浦和戦（１〇０）から中３日の連戦ということもあり、先発４人を入れ替え。３バックの左の松田、右ウィングバックの今季川崎から加入した田辺、左ウィングバックの吉田が今季初先発するなど、今までになかった組み合わせで試合に臨んだが、前半９分に川崎ＭＦ脇坂のシュートがＤＦ井上に当たってコースがわずかに変わって先制点を許す。さらに同２４分に東京Ｖのセットプレーから川崎にカウンターを許し、マルシーニョのシュートはＧＫ長沢がセーブしたものの、エリソンに押し込まれて０―２と追いかける展開となる。

後半こそ主導権を握る時間を作ったが、最後まで２点のビハインドがのしかかり、今季２度目の無得点での敗戦を喫した。

試合後、城福浩監督は「いろんなチャレンジをしたゲームでしたけども、このチームはどんなメンバーになっても守備の精度と言いますか、守備のアラートさ（油断なく）は絶対に欠けてはいけない。このクラブがＪ１で戦う上においては、それだけは手放していけないと思っています。選手層も厚くしなきゃいけないと思っています。そういう意味では、今日の前半はちょっと自分の中でも納得いかないというか、準備をしてきたつもりですけども、あの前半だけを見たら準備をしてないのと同じだと自分の中では思っています」と悔しさをにじませた。

２失点目のカウンター対応についても「そもそもカウンターの時の最終ラインの対応がつたなすぎます。スピードを吸収するような対応が出来ていない。これはベースなので。その後、１回ＧＫが防いでくれた後の対応もつたない。全員が戻ろうとしてますけど、球際のところが、そんなに簡単にシュートを打たれるのかという状況を２回連続で作ってしまったのは、僕の指導が足りないのかなと思います」と振り返った。

また欠場となったＦＷ染野については「厳しい練習をインテンシティー高くやっているので、まあ、色んなことが起きます」と話すにとどめた。