◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第７節 浦和１―１（ＰＫ２―４）柏（１８日・埼玉スタジアム）

柏はアウェーで浦和をＰＫ戦の末に破った。今季２勝目を手にし、リカルド・ロドリゲス監督は「後半のスタートで少し集中力が切れたのか、いい形で試合に入れず、最初の数分間、セットプレーが続き、そこから失点したのは今後の課題」としつつ「（失点後に）うまくリアクションをして、相手陣地で押し込み、チャンスを作り続けるプレーをできていた。９０分で勝ちにふさわしいプレーをしていたので、勝ち点３とともに帰りたかった」と振り返った。

９０分で終わらず、今季初のＰＫ戦に突入。１番手はＰＫ職人のＦＷ小見洋太が冷静に決めると、その後も４人全員が成功。ＧＫ小島亨介も３番手のＭＦ早川隼平が右に蹴ったキックを止め、次のＤＦ石原広教のミスも誘った。「浦和さんのサポーターの前で、我々の選手には難しい状況だったが、そのプレッシャーをはねのけた。キッカーも、ＧＫ小島も冷静に勝ち点２をもぎ取る形で戦えていた」と、浦和の応援団のプレッシャーをはねのけた選手をたたえた。