◆オープン戦 日本ハム ３―２ ＤｅＮＡ（１８日・エスコン）

日本ハムの郡司裕也捕手（２８）が、北山が考案し、ＷＢＣ侍ジャパンで話題となった「お茶立てポーズ」披露の真相を語った。１―１の４回１死一塁、コックスの１４２キロを右翼へ自身オープン戦１号。ベンチでは「お茶立てポーズ」を披露した。この日チームに合流した北山と試合前に「お茶立てポーズ」の話題になり、安打を打ったらポーズをすると約束していたという。

郡司は試合後、「ほんと北山らしい、スポンサーにも配慮したいい案出したなと。一生懸命考えて、僕的にはすごくいい案出したなと思ってたんですけど、惜しくも敗れてしまったんで、このままだと闇に葬られそうなので、いい案を僕が消さないように引き継いでいこうかな」。ＷＢＣのオフィシャルグローバルパートナーの伊藤園も考慮した良案に自身が継承した。

北山とは、ポーズについて議論になったといい、「（北山に）いまいち流行らなかったねって言ったら、『いや、流行ってますよ』みたいな結構強気の姿勢だったんで、そんなことないだろうと（笑）。お茶の話題はだいぶタティスジュニアに持っていかれてたなと思ったんで、もうちょい（ポーズを）継続してあげたいなと」。ドミニカ共和国代表でパドレスのフェルナンド・タティス外野手がＷＢＣの記者会見での発言がきっかけで、飲料大手・伊藤園の緑茶ブランド「お〜いお茶」とのコラボレーション動画を自身のインスタグラムで公開したことを引き合いに出し、笑いを誘った。