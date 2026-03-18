Chevon、メジャー1stアルバム『三者山羊』より、春曲「春の亡霊」を本日先行配信＆リリックビデオも公開
Chevonが本日3月18日0時に、新曲「春の亡霊」を配信リリースした。
今作は4月8日リリースのメジャーデビューアルバム『三者山羊』に先駆けて先行配信された、Chevonとしては毎年恒例となる春曲の第五弾。
今までとは違った一面の春曲で、地元札幌で行われた合宿の中で制作した1曲となっている。リリックビデオも公開されている。
◾️「春の亡霊」
2026年3月18日（水）配信リリース
▼各種サブスク配信URL
https://chevon.lnk.to/TheArtofBeingWrong
◾️＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊＞
2026年5月22日（金）/ 23日（土）Zepp Nagoya ※SOLD OUT
2026年5月30日（土）/ 31日（日）Zepp Sapporo ※SOLD OUT
2026年6月13日（土）/ 14日（日）Zepp Fukuoka ※SOLD OUT
2026年6月24日（水）/ 25日（木）Zepp Osaka Bayside ※SOLD OUT
2026年9月13日（日）横浜アリーナ ※SOLD OUT
◆＜Chevon ONE MAN TOUR 2026『三者山羊 - 日本武道館-』＞
2026年12月20日（日）/ 21日（月）日本武道館
OPEN17:30 START18:30
全席指定（通常チケット）\8,800-
全席指定（デジタルフォトチケット） \11,000
▼先行受付
https://fanicon.net/fancommunities/5894
※Chevon FC入会サイト
FC先行｜2026年3月14日（土）12:00〜3月25日（水）23:59
オフィシャル先行｜2026 年4 月3 日（金）12:00〜4 月12 日（日）23:59
オフィシャル先行2 次｜2026 年4 月17 日（金）12:00〜4 月26 日（日）23:59
オフィシャル先行3 次｜2026 年5 月1 日（金）12:00〜5 月10 日（日）23:59
一般発売｜2026 年6 月20 日（土）10:00〜
◾️メジャー1stアルバム『三者山羊』（読み：サンシャサンヨウ）
発売日：2026年4月8日（水）
購入：https://Chevon.lnk.to/0408_CD
FC盤購入：https://fanicon.net/fancommunities/5894
○通常盤（CD）
\3,300（税込）
同梱内容:CD
○LIVE盤（CD+Blu-ray）
\7,244（税込）
Blu-ray：2025.11.15 『よしなに全国編』Zepp Haneda公演 LIVE映像 16曲収録予定
○MV盤（CD+Blu-ray）
\6,900（税込）
Blu-ray：Music Video 15曲収録
○FC盤（CD+Blu-ray2枚+グッズファンクラブ限定商品（大きなしぇぼんくん人形））
\14,472（税込）
Blu-ray DISC1：
・Chevon Zepp ONE MAN TOUR .25 DUA･RHYTHM 2025.6.30 Zepp Haneda公演
・Chevon pre. よしなに 〜全国編〜 2025.11.15 Zepp Haneda公演
Blu-ray DISC2：Music Video 15曲収録予定。
グッズ：大きなしぇぼんくん人形
▼CD収録内容 ※全形態共通
1.冥冥
2.さよならになりました
3.デイジー
4.さよなら、アイリーン
5.FLASH BACK!!!!!!!!
6.るてん
7.DUA･RHYTHM
8.B.O.A.T. ★リード曲
9.ハルキゲニア
10.菫
11.愛の轍
12.春の亡霊
13.銃電中 (2026 ver.)
▼CDショップ＆ECサイト購入者特典
＜流通盤（全3形態）＞
TOWER RECORDS：B2ポスター
HMV：缶バッチ
セブンネット：A4クリアファイル
Amazon：メガジャケ
汎用特典：ステッカー
音楽処：トレーディングカード（全3種）
その他CDショップ：ステッカー
＜FC盤＞
FCオフィシャルショップ購入特典：ミニトート
※FC盤のみ対象
関連リンク
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