６回１死一塁、平川蓮が放った左翼線適時二塁打で生還したる野間峻祥を祝福する新井貴浩監督（右）（カメラ・義村　治子）

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◆オープン戦　オリックス３―２広島（１８日・京セラドーム大阪）

　広島・新井貴浩監督がドラフト１位・平川の打順に言及した。

　平川はこの日「３番・中堅」で出場し、６回に適時二塁打を放つなど４打数１安打。オープン戦は１２球団トップの１７安打を放ち、打率３割１分５厘（５４打数１７安打）は同５位と結果を残している。オープン戦では１３試合にスタメン出場し１番が３回、３番が９回、５番が１回。１、３番のどちらに適性を感じているか問われた指揮官は「どちらもあると思います。長打も打てるので、ゆくゆくはクリーンアップの中心を打つような選手になってもらいたいですけど、まだプロ野球で何も始まってない。いきなり重りを背負わすわけにはいかないので」と明かした。

　また、１３日に育成契約を締結したドミニカカープアカデミー出身の元テスト生・アリアにも言及した。この日は８回に登板し１回１安打無失点と好投し「マウンド上でのハングリーさを感じるね。このチャンスをものにしてやるんだという、気持ちを感じます」と評価。２０、２１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）にも同行させることを明言し「編成が決めることだけど、そこ（支配下）も視野に入っている」と口にした。