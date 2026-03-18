◆オープン戦 オリックス３―２広島（１８日・京セラドーム大阪）

広島・新井貴浩監督がドラフト１位・平川の打順に言及した。

平川はこの日「３番・中堅」で出場し、６回に適時二塁打を放つなど４打数１安打。オープン戦は１２球団トップの１７安打を放ち、打率３割１分５厘（５４打数１７安打）は同５位と結果を残している。オープン戦では１３試合にスタメン出場し１番が３回、３番が９回、５番が１回。１、３番のどちらに適性を感じているか問われた指揮官は「どちらもあると思います。長打も打てるので、ゆくゆくはクリーンアップの中心を打つような選手になってもらいたいですけど、まだプロ野球で何も始まってない。いきなり重りを背負わすわけにはいかないので」と明かした。

また、１３日に育成契約を締結したドミニカカープアカデミー出身の元テスト生・アリアにも言及した。この日は８回に登板し１回１安打無失点と好投し「マウンド上でのハングリーさを感じるね。このチャンスをものにしてやるんだという、気持ちを感じます」と評価。２０、２１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）にも同行させることを明言し「編成が決めることだけど、そこ（支配下）も視野に入っている」と口にした。