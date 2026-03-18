Sadie、活動再開後初の録り下ろし新曲リリース決定。恒例の主催ライブ＆FCライブ開催も発表
Sadieが3月18日にZepp Shinjukuにて21周年記念ライブ＜BLACK FUNERAL＞を開催。終演後、最新情報が続々と解禁された。
まず、恒例となっている主催ライブ＜THE UNITED KILLERS 2026＞が、9月21日・22日の2daysで横浜BAY HALLにて開催される。“versus XXX”と銘打たれている通り、今年はどのような共演が繰り広げられるのか注目だ。さらに、＜Official Fanclub Live LIVING DEAD CIRCUS 2026＞が東名阪で開催されることも明らかとなった。
そして、活動再開後初となる待望の録り下ろし新曲「悪の花」が、9月にリリースされることが決定。現在のSadieが描き出す世界観が存分に投影されることが予想される。
＜Sadie presents THE UNITED KILLERS 2026 -versus XXX-＞
2026年
9月21日(月祝) 横浜BAY HALL
9月22日(火祝) 横浜BAY HALL
＜Sadie Official Fanclub Live LIVING DEAD CIRCUS 2026＞
6月7日(日) SHIBUYA O-WEST
開場17:00 / 開演17:30
6月11日(木) 名古屋ell.FITS ALL
開場18:00 / 開演18:30
6月12日(金) 名古屋ell. FITS ALL
開場18:00 / 開演18:30
6月18日(木) OSAKA MUSE
開場18:00 / 開演18:30
6月19日(金) OSAKA MUSE
開場18:00 / 開演18:30
全公演
前売 \7,700(D別・税込)
Sadie Official Fanclub「UNDEAD」最速先行チケット受付(抽選)
受付URL：https://fanicon.net/ticket/7474
受付期間2026/3/18(水)22:00〜2026/3/25(水)23:59