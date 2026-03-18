「EXILE」のTAKAHIRO（41）が18日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。朝、寝言を言っていないか不安になる瞬間について語った。

「ロングスリーパーVSショートスリーパー!睡眠お悩み解決SP」に登場。ショートスリーパーだというTAKAHIROは「夜1時半に寝て朝5時に起きちゃう」と語った。朝から何をしているのか問われると「汗かかないと気持ちが悪くて、縄跳びかジョギングするか」と体を動かすことも明かした。

出演者らが夢の話で盛り上がる中、大久保佳代子が「たまにいい夢見ます」と満面の笑みを浮かべた。「こないだは斎藤工さんが朝方、起きる間際に（夢の中で）迫ってきて。感覚あるんですよ、キスしてる」と生々しく語りつつも、「目が覚めたら（愛犬の）パコ美がなめまくってた」としっかりオチをつけた。

夢について話題を振られたTAKAHIROは「たまにスケベな夢とか見た時に、寝言言ってないか心配で」とリアルな体験を告白。「朝、生きた心地がしないっていう」と続け、スタジオ出演者らを笑わせた。