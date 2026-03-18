木村拓哉＆工藤静香の長女・Cocomi、最新自撮りショットを複数公開！オフ感あふれるどアップショットも
俳優の木村拓哉さんと歌手の工藤静香さんの長女で、モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは3月17日、自身のInstagramを更新。「最近の地鶏達」を公開しました。
【写真】Cocomiの自撮りショット
この投稿には、記事執筆時点の18日現在で1万9000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】Cocomiの自撮りショット
「最近の地鶏達」Cocomiさんは「最近の地鶏達」とつづり、9枚の写真を投稿。いずれも自撮りショットですが、愛犬と写っているものもあります。特に8枚目は、ヘアピンで髪をとめたオフ感あふれる姿。どアップになっていることで肌の透明感や顔の美しさが際立っています。
この投稿には、記事執筆時点の18日現在で1万9000件を超える「いいね！」が寄せられています。
過去にも自撮りショットを投稿5日にも、自撮りショットを投稿したCocomiさん。「今日の写真たち」とつづり、愛犬とカフェを訪れた時の様子を公開しています。目を大きく見開いた表情がとてもキュートです。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)