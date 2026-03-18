【AFC女子アジアカップ2026】韓国女子代表 1−4 日本女子代表（日本時間3月18日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】鬼プレスでボール奪取→ノールックでアシスト

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の背番号10を纏うMF長野風花が、日韓戦で鋭いプレッシングから先制点を演出。強度の高い守備と鮮やかなパスが話題となっている。

なでしこジャパンは日本時間3月18日、AFC女子アジアカップ2026の準決勝で韓国女子代表と対戦。今大会初失点を喫するも4−1で勝利し、2大会ぶりのアジア女王に王手をかけた。

先制点は15分だった。韓国代表のDFチャン・スルギがこぼれ球を拾ったところから、日本がプレッシングを仕掛ける。高い位置を取っていたDF高橋はながコースを限定してバックパスを選択させると、ボールを受けたDFノ・ジンヨンに対してMF宮澤ひなたが詰めた。

すると、ノ・ジンヨンがMFキム・シンジへの縦パスを入れたところを長野が狙う。一気に加速して相手との距離を詰めると、ボールを受ける瞬間を狙い、背後から突いてボールを奪取。最後は冷静なノールックパスで、中央でフリーになっていたFW植木理子へラストパスを送る。背番号9がこれをきっちり押し込んだ。

「攻める守備ですね」の声も

長野の鋭いプレッシングとアシストには、SNSのファンも歓喜。「素晴らしいアシスト」「風花さんナイスカット＆アシスト！」「ほぼ長野風花さんのゴールやね」「ノーファールで前プレ、素晴らしい。攻める守備ですね」「強い！上手い！」と絶賛。またなでしこが見せた連動性についても「良きプレス」「うまくはめたね。素晴らしいゴール！」「前プレはまってますね」「奪われてからの切り替えが素晴らしかった」といった声が相次いだ。

今大会の6得点目を挙げ、単独の得点女王に躍り出た植木については、「植木得点王じゃん」「植木覚醒」「単独得点王きたー！」「キーパーの股下よく抜いた」「植木も上手くダイレクトで打ちましたね！」などの反応も多数挙がった。

ちなみに、植木は試合後のフラッシュインタビューで、「ほとんど長野選手のゴール。風花とは小さい頃から一緒にやっているので、良い動き出しができればボールがくるとわかってました。チーム全員のハードワークのおかげだったので、決められて嬉しいです」と先制点を振り返った。

なお、決勝は日本時間3月21日の18時キックオフ予定。準決勝で前回王者の中国代表を破った開催国のオーストラリア代表と激突する。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

