映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（3月20日（金） 全国公開 配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）主演のライアン・ゴズリングさんが、今作のポスター撮影で、出演作品である映画『ラ・ラ・ランド』のポスターをオマージュしました。修正が入ったのは“手の角度”でした。

■映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』とは

本作は、未知の原因によって太陽エネルギーが奪われる異常事態が発生。このままでは地球の気温は低下し、全人類は滅亡する。この危機を救うために宇宙船を建造し、ライアン・ゴズリングさん演じる中学校の科学教師グレースは、ミッション「プロジェクト・ヘイル・メアリー」に立ち向かうことになる。そして、宇宙の果てで同じ目的を持つ生命体ロッキーと出会い、共に命を懸けて故郷を救うミッションを描いたSF作品です。

■映画『ラ・ラ・ランド』（2017） オマージュしたポスター

17日公式Ｘにて映画『ラ・ラ・ランド』のポスターをオマージュした今作のポスター画像が公開されました。ポスターでは、ライアン・ゴズリングさんと劇中に登場するロッキーが夜景と星空を背に踊る姿が収められました。

ライアン・ゴズリングさんは2017年に公開された映画『ラ・ラ・ランド』で主演。同作品は米国アカデミー賞で「監督賞」や「作曲賞」など6部門を受賞していました。

■“手の角度”を後悔し続けてきた

その後公式Ｘが投稿した撮影裏の動画では、ライアンさんが「これは僕のヘイル・メアリーなんだ。『ラ・ラ・ランド』ポスターの僕の手の角度を修正する」と話し、撮影に臨みました。『ラ・ラ・ランド』のポスターでは、左手首に少し角度が付いていましたが、完成したポスターでは左手は指先まで伸ばした状態で撮影されました。

そしてライアンさんは、相棒のロッキーとグータッチをして満足そうな表情を浮かべていました。

SNSでは、ライアンさんが“手の角度”を気にしていたことについて“驚き”のコメントや、前回の“手の角度も好きだった”というような投稿があり話題となりました。