楽天はウレーニャが4回7失点と崩れた

パ・リーグ球団のオープン戦が18日に5試合が行われた。西武は7ー5で楽天に勝利した。先発の渡邉勇太朗投手は、6回86球5安打無四死球5奪三振2失点の好投を披露。打線は2回、アレクサンダー・カナリオ外野手の2点適時打などで3点を先制し、4回にも4点を追加した。2番手の與座海人投手は3回3失点と課題を残したが、リードを守りきった。敗れた楽天は、先発のホセ・ウレーニャ投手が4回7失点と誤算だった。

ソフトバンクは3ー5で中日に敗れた。先発の徐若熙投手は、5回2/3を3安打1失点と試合を作ったが、7回に3番手の中村稔弥投手がオルランド・カリステ内野手に勝ち越し2ランを被弾。その後も救援陣の失点が重なった。打線は野村勇内野手の1号2ランなどで追い上げたが、あと一歩及ばなかった。

オリックスは、3ー2で広島との接戦を制した。先発のアンダーソン・エスピノーザ投手は、初回に1点を失うも5回1失点と粘投。打線は2回、西野真弘内野手がオープン戦1号3ランを放ち逆転した。終盤、救援陣が走者を背負いながらも1点差を守り抜き、チームは引き分けを挟んで3連勝を飾った。

日本ハムは3ー2で勝利。先発の加藤貴之投手は、7回78球5安打無四死球2失点と安定した投球を見せた。打線は1回にフランミル・レイエス外野手の2号ソロで同点とすると、4回には郡司裕也捕手の1号2ランで勝ち越しに成功。最後は古林睿煬投手が9回を無失点に抑えて逃げ切った。

ロッテは、2ー6でロッテで阪神に敗れた。先発の木村優人投手は、3回に中野拓夢内野手の適時打と森下翔太外野手の1号2ランで3点を失った。打線は佐藤都志也捕手の犠飛や西川史礁外野手の適時打で一時1点差まで詰め寄ったが、救援陣が中盤以降に失点を重ね、阪神に振り切られた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）