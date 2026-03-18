◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第７節 東京Ｖ０―２川崎（１８日・味スタ）

川崎が東京Ｖを２―０で下した。前半９分に主将ＭＦ脇坂泰斗、同２３分にＦＷエリソンが決めて、快勝した。前節は鹿島に０―１で惜敗し、最近４戦は２ＰＫ勝ち、２敗と波に乗れなかったが、中３日で立て直した。開幕の柏戦（２月８日）以来、５試合ぶりに勝ち点３獲得となった。

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試合後、長谷部茂利監督は「前半、押し込まれながらも押し返し、自分たちの時間帯を持ってきたというのが非常に良かった。その前半（のスコア）がそのまま試合の結果になった。ハーフタイムに（後半）追加点を取りに行こうという話だったが、後半少しチャンスが減ったというか、つくれなかったところはまだまだ」と振り返った。前半終了間際に東京Ｖにネットを揺らされたが、オフサイド判定となった場面には「そこの靴１個分や半分かもしれないが、１０センチ、１５センチくらい、そういった差で前節は失点してしまったが、この微修正ができた結果であると思っている」と選手たちの姿勢を評価した。

左サイドバックで先発し、谷口の交代後はＣＢに移ってフル出場したＤＦ松長根は「課題はいっぱい出たが、チームとしてゼロで終わり、勝てたので良かった」と無失点にうなずいた。