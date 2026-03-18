携帯電話サービス「povo2.0」のデータ専用プランにてeSIM再発行が3月18日より可能に！手数料は440円ですが、当面の間は無料に
|povo2.0の「データ専用」プランにおいてeSIMの再発行が可能に！
KDDIおよび沖縄セルラー電話は16日、オンライン専用の携帯電話サービス「povo2.0」（ https://povo.jp/ ）における「データ専用」プランにおいて「eSIM」の再発行に2026年3月18日（水）より対応するとお知らせしています。これにより、データ専用プランでの機種変更やスマートフォン（スマホ）などの製品紛失時にも契約中のpovoアカウントを引き続いて利用できるようになります。
povo2.0は自分のライフスタイルに合わせてトッピングを自由に選択できる月額基本料0円から始められるオールトッピングな携帯電話サービスとして2021年9月より提供されており、月額基本料0円のベースプランを契約の上でさまざまな「データトッピング」や通話定額が利用できる「通話トッピング」などを組み合わせて利用します。
月額基本料0円でトッピングによる高速データ通信容量の追加（購入）などがない場合でも通信速度が送受信最大128kbpsに制限された状態でデータ通信が使え、通話も22円／30秒、SMSも送信は3.3円／通〜（受信は無料）で使えます。ただし、前述通りに長期間（180日間以上）トッピングの購入などがない場合は利用停止や契約解除となることがあるということです。
＜いつものデータトッピング＞
アプリ名：povo2.0アプリ
価格：無料
カテゴリー：ツール
開発者：KDDI株式会社
バージョン：1.46.0-JP
Android 要件：Android 7.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.kddi.kdla.jp
アプリ名：povo2.0アプリ
価格：無料
カテゴリー：ユーティリティ
開発者：KDDI CORPORATION
バージョン：1.46.0
互換性：iOS 13.0以降またはmacOS 11.0以降とApple M1以降のチップを搭載したMac、visionOS 1.0以降のApple Visionが必要です。
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1554037102?mt=8
記事執筆：memn0ck
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