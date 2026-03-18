◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第７節 東京Ｖ０―２川崎（１８日・味スタ）

川崎が東京Ｖを２―０で下した。前半９分に主将ＭＦ脇坂泰斗、同２３分にＦＷエリソンが決めて、快勝した。前節は鹿島に０―１で惜敗し、最近４戦は２ＰＫ勝ち、２敗と波に乗れなかったが、中３日で立て直した。開幕の柏戦（２月８日）以来、５試合ぶりに勝ち点３獲得となった。

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昨季まで東京Ｖに在籍したＤＦ谷口栄斗（ひろと）は古巣戦で後半１５分まで出場。試合後は東京Ｖサポーターのホームゴール裏にあいさつに行くとチャント（応援歌）で激励され、目に涙を浮かべた。

「サポーターから熱い言葉をいただいて、受け入れてもらい、チャントまで歌ってもらいすごくうれしかった」と感謝した。古巣戦で久々の９０分勝利を飾り「勝つことで、この移籍が正解というか、自分を表現できると思ったので、勝てて良かった」とうなずいた。

早い時間帯で退く形となったことについて、長谷部監督は「正確には分からないが、プレーを続ける状態ではないと本人から交代の申し出があった」と説明し、痛めた箇所があるとみられる。谷口自身は、状態に関して多くを語らなかった。