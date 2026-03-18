AMPHI×ETRÉ TOKYOコラボ登場！洗練フィットウェアで日常をおしゃれに♡

インナーブランドAMPHIと、人気ライフスタイルブランドETRÉ TOKYOがコラボレーションしたフィットウェアコレクションが登場。2026年3月19日（木）より、全国の取扱店舗やワコールウェブストアなどのECサイトで順次発売されます。ニット素材ならではのやわらかな着ごこちと洗練されたデザインを兼ね備えたアイテムは、日常に寄り添う快適さとファッション性を両立♡シンプルでコーディネートに取り入れやすい、特別なコラボウェアです。

AMPHI×ETRÉ TOKYOコラボの魅力

「新しい、かわいい、に出会う場所」をコンセプトにインナーからファッションを楽しむ提案を続けるAMPHIと、“心を豊かにするきっかけとなるものづくり”を大切にするETRÉ TOKYOがコラボレーション。

両ブランドの想いが重なり、日常をより心地よく彩るフィットウェアコレクションが誕生しました。

開発では、ニット素材ならではのやわらかな肌触りと身体に寄り添うフィット感、最小限の縫製設計にこだわり、毎日着たくなるような快適さを追求。

「ETRÉ TOKYO」らしいニュアンスカラーとシンプルなデザインで、普段のコーディネートにもなじむ仕上がりです。

さらに、コラボレーション限定のオリジナルロゴ入りピスネームが特別感をさりげなく演出します。

peu a beauteの新作インナー♡締め付けないウエストケアアイテム発売

コラボフィットウェア全4アイテム

【AMPHI×ETRÉ TOKYO】フィットカップインキャミソール



価格：13,200円

ハイマルチ糸を使用したソフトな着用感のカップ付きキャミソール。脇部分はパワーを切り替えた成型ニットで無理なくサポートします。

取りはずし可能な左右一体型のピーナッツ型パッドを内蔵し、バストトップが広がりにくく自然なシルエットに。

華奢なストラップは長さ調整が可能で、インナーとしても使いやすいデザインです。

【AMPHI×ETRÉ TOKYO】フィットカップインバンドゥキャミソール



価格：11,000円

ほどよい厚みと伸縮性のあるリブ素材が心地よくフィットするバンドゥキャミソール。取りはずし可能なピーナッツ型パッドを内蔵し、ヘルシーな印象の胸もとラインを演出します。

スポーティな雰囲気ながらシンプルなデザインで、普段のコーディネートにも取り入れやすい一枚です。

【AMPHI×ETRÉ TOKYO】フィットハーフレギンス



価格：8,800円

ハイマルチ糸を使用したやわらかな履き心地のハーフレギンス。成型ニットによるパワー切り替え設計で、おなかとヒップまわりを無理なくサポートします。

ウエストはゴムを使わずニット素材を折り返す仕様で、くい込みにくいのもポイントです。

【AMPHI×ETRÉ TOKYO】フィットハイウエストレギンス



価格：9,900円

ほどよい厚みのリブ素材がフィットするハイウエストレギンス。ウエスト部分はゴムを使用せず、ニット素材を折り返すことでソフトにシェイプ。

シンプルなデザインで、デイリーウェアやインナーとしても活躍します。

サイズ（すべて共通）：M／L(カラー：BE／BL)

※価格はワコールの直営店・ワコールウェブストアでの販売価格です。

毎日に寄り添う洗練フィットウェア

AMPHIとETRÉ TOKYOのコラボレーションで誕生したフィットウェアは、シンプルでありながらこだわりが詰まった大人のためのアイテム。

やわらかな素材感と快適なフィット感で、リラックスタイムからデイリーコーデまで幅広く活躍します♡

さりげないロゴ入りピスネームも特別感を高めてくれるポイント。日常を少し贅沢に彩るコラボコレクションを、ぜひチェックしてみてください♪