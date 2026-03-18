◇明治安田J1百年構想リーグ第7節 C大阪1―2岡山（2026年3月18日 ヨドコウ桜スタジアム）

セレッソ大阪がファジアーノ岡山に逆転負けした。前半19分に右サイドでボールを得たU―23アジア杯優勝メンバーのFW横山夢樹（20）がドリブル突破。相手DFをかわしてクロスを上げると、FW櫻川ソロモンが頭で合わせて先制した。しかし、前半45分と後半24分に失点して勝ち点を重ねることはできなかった。

横山はU―23代表では左サイドが主戦場だったが、C大阪では右サイドから攻める。「もう結構慣れてきて左とそん色ないくらいできています。（櫻川選手は）はヘディングが強いのでGKとディフェンスの間にボールを落とす。狙い通りでした」とゴールシーンを振り返った。

この試合のゲストとして登場したC大阪OBで元日本代表FW柿谷曜一朗さんが「ゴールに向かう顔つきが南野拓実をほうふつさせる」と“横山推し”を表明するなど、その期待を裏切らない活躍だった。

前節の京都戦では終了間際で勝利に導いた粘り強さは影を潜め、アーサー・パパス監督（46）は「ホームで勝つのに十分なパフォーマンスではなかった。ロングボールに行くのが早すぎて、中盤のところでしっかりボールを握れなかった。相手にセカンドボールを回収されて、試合が難しくなった」と肩を落とした。