6速MT専用のスバル「新たなスポーツセダン」！

スバルのオーストラリア法人は2026年3月12日、スポーツセダン「WRX」の特別仕様車を発表しました。

これはオーストラリア国内でのWRX累計販売台数が6万台に達する節目を記念したモデルで、「WRX AWD Club Spec Evo（クラブスペック エボ）」と名付けられています。

【画像】超カッコいい！ これが新たな「WRX」です！（30枚以上）

クラブスペック エボという名称は、スバルがこれまで展開してきたWRXの特別仕様車の歴史を継承するもので、その歴史とユーザーコミュニティを記念して製作されました。

WRXは30年以上にわたり、ラリーを起源とする初期モデルから現在のシンメトリカルAWDプラットフォームに至るまで、オーストラリアにおいてスバルのアイデンティティを象徴するパフォーマンスモデルとして展開されています。

今回の特別仕様車は、上位グレードの「WRX AWD tS スペックB」をベースに、走行性能を重視するユーザー向けの専用装備を追加。

最高出力275馬力、最大トルク350Nmを発揮する2.4リッター水平対向ターボエンジンを搭載し、ドライバーの操作性を優先し、トランスミッションは6速MTのみの設定となっています。

外装色は、かつての限定車で絶大な人気を誇った“伝説の黄色”を彷彿とさせる専用色「サンライズイエロー」のみが用意され、通常モデルと差別化が図られました。

主な特別装備として、外装にはリアドアの専用デカールや19インチのマットブラック・アルミホイールを採用。

日本と同じく右ハンドル仕様となる内装には、レカロ製のスポーツバケットシート（ウルトラスエードおよびレザー調アクセント）を装備し、シートやインストルメントパネル、ドアパネル、センターコンソールにはイエローのコントラストステッチが施されました。

また、室内にはシリアルナンバー入りの専用バッジが装着されます。

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WRX AWD クラブスペック エボはオーストラリア市場で75台のみ販売される予定で、価格は6万9386豪ドル、日本円で約775万円です（2026年3月中旬のレート）

通常仕様のWRX 2026年モデルとともに、現在オーストラリア全土のスバル販売店で注文が受け付けられています。