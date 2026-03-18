スタジオツアー東京アンバサダーを務める桜田ひよりさん（23）と吉川愛さん（26）が18日、特別企画『ホグワーツからの招待状』オープニングセレモニーに登場。この春、新たに始めたいことを明かしました。

映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる『ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 -メイキング・オブ・ハリー・ポッター』。その特別企画『ホグワーツからの招待状』は、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開25周年を記念し、名シーンを再現した展示や演出を通して、物語の世界を体感できる企画です。

初めて同作を見た時の印象について聞かれると、桜田さんは「25周年ということで私より先輩」と話し、「自分と同い年くらいの登場人物だったり、俳優陣が一生懸命演技をしながら一喜一憂している姿をすごくキラキラした時間として楽しんでいた自分がいました」と話しました。

吉川さんは「小さい頃から魔法が大好きで、ずっと魔法を使ってみたいという夢を持っていまして」と話し、「（作中で）入学する前からと、入学した後のどんどん魔法が使えるようになっていく姿とか、キャラクターひとりひとりの個性がすごく愛（いと）おしくて、どんどんどんどん引き込まれていって」と魅力を語りました。

また、この春始めたいことを聞かれると桜田さんはお花見、吉川さんはバラを1から育ててみたいと回答。桜田さんは「自分の名前の桜田にかけまして、お花見は今年こそ絶対に実行したいと思います」と決意をあらわにしました。