新潟県佐渡市の小学校で、地元でとれたばかりの新鮮なベニズワイガニが給食で振る舞われました。子どもたちはその大きさに驚きながら、贅沢な旬の味覚を楽しんでいました。

3月18日、佐渡市の赤泊小学校の給食に出てきたのは…



【児童】

「ハサミのところはちょっと痛い」



大きく真っ赤なベニズワイガニです。



【寺尾和弥さん】

「皆さんのテーブルにあるカニは水深1000mの海底から、きょうとってきたばかり」



