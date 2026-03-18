俳優の吉沢亮さん（32）が、ファストフード店の新CMに出演。新生活を迎える人たちへメッセージを送りました。

吉沢さんといえば、去年公開された映画『国宝』で主演し、『第49回日本アカデミー賞』で最優秀主演男優賞を受賞するなど活躍。映画の反響について「想像以上のたくさんの方が『国宝』を見に来てくださって、自分が主演で出させていただいた映画がここまで広がっていく現象が初めてだったので、すごくうれしかったですし、非常にウキウキしました」と明かしました。

■新社会人へ自身の経験を踏まえアドバイス

また、新生活を迎える人たちに向け、吉沢さんは「新社会人の皆さん、新入生の皆さん、おめでとうございます。どんなことにも臆せず、何かやりたいことがあったらどんどん挑戦していっていただきたいなと思いますね。何かに向かって行動することが人生においての大きな糧になったり、成長を促してくれたりすると思いますので」とアドバイス。

さらに、自身が俳優を始めた頃を振り返り、「一生の仕事にするつもりは全然なかったですし、いつかは辞めるんだろうなくらいの気持ちで入った世界でもあったんですけど、本気になればなるほどこの仕事を好きになっていったなっていう感じがあります。どの道を選ぶかよりも、どうその道を歩くかの方が重要だと思います。ぜひ自分自身の歩み方で正しい選択をしていってください」とメッセージを送りました。

吉沢さんが出演したのはマクドナルドの新CMです。