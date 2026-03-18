日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が１８日、『ロングスリーパー＆ショートスリーパー春の快眠ＳＰ』と題して放送された。

アイドル的人気を誇った元ＮＨＫアナウンサーで、現在はニューヨーク在住の久保純子アナ（５４）も出演。「ちょっとした音で目が覚めてしまう」と悩みを明かした。

「夫が隣で寝てて、ちょっと動くと目が覚めてしまう。娘が遠くの方で水を注いだ音でも目覚めてしまう。ニューヨークなので、外の音がけたたましいんです。救急車も消防車も一晩中鳴ってますし、人も叫んでます。『うわぁぁ〜〜〜っ！』とか『え〜〜っ！』とか…」と驚きの告白をすると、ＭＣの上田晋也は「日本戻った方が」とツッコミを入れ、爆笑となった。久保は耳栓、アイマスクで音も光も遮るようにして寝ているが「それでもダメです」と訴えていた。

久保はＮＨＫ時代の２０００年に結婚し、２女児をもうけ、２０１１年から渡米。フリーアナとして活動し、５０歳を機に長年の夢だった幼稚園の先生に。幼稚園教諭としても働いている。

ＳＮＳ上では「え、クボジュン？だ！」「久々に見た気が」「ニューヨークで幼稚園の先生やってる？」「やべぇかわいい」などの声があがっていた。