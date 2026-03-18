「今日好き」出身アイドル・瀬乃真帆子、オフショルで美デコルテ全開「透明感すごい」「華奢で綺麗」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/03/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた瀬乃真帆子が3月17日、自身のInstagramを更新。イベントのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身18歳アイドル「肌が発光してる」大胆肌見せのオフショルコーデ
瀬乃は、3月15日に開催されたガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」でのオフショットを複数枚投稿。「好きが咲いたんだ」と＝LOVEの楽曲「桜の咲く音がした」の歌詞を添え、美しい肩のラインが際立つオフショルダーのトップスに花柄のスカートを合わせた華やかなコーディネートを披露した。
なお、同イベントではオープニングアクトとして所属グループ「α＋（アルファプラス）」（略称：あるぷす）のパフォーマンスが初披露され、ライブデビューを果たした。
この投稿には「ライブデビューおめでとう」「オフショル姿が天使すぎる」「カチューシャが花冠みたいで可愛い」「肌が発光してる」「透明感がすごい」「お姫様みたい」「華奢で綺麗」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。瀬乃は「卒業編2024」で甲斐虎壱とカップル成立した。また、2026年1月には株式会社VAZと株式会社TWIN PLANETによるアイドルプロジェクトより、11人組アイドルグループ「α＋」のメンバーとしてお披露目された。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身18歳アイドル「肌が発光してる」大胆肌見せのオフショルコーデ
◆瀬乃真帆子、美肩輝くオフショルコーデ披露
瀬乃は、3月15日に開催されたガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」でのオフショットを複数枚投稿。「好きが咲いたんだ」と＝LOVEの楽曲「桜の咲く音がした」の歌詞を添え、美しい肩のラインが際立つオフショルダーのトップスに花柄のスカートを合わせた華やかなコーディネートを披露した。
◆瀬乃真帆子の投稿に反響
この投稿には「ライブデビューおめでとう」「オフショル姿が天使すぎる」「カチューシャが花冠みたいで可愛い」「肌が発光してる」「透明感がすごい」「お姫様みたい」「華奢で綺麗」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。瀬乃は「卒業編2024」で甲斐虎壱とカップル成立した。また、2026年1月には株式会社VAZと株式会社TWIN PLANETによるアイドルプロジェクトより、11人組アイドルグループ「α＋」のメンバーとしてお披露目された。（modelpress編集部）
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