【キャバ嬢のおすすめグルメ】きほが韓国行く度食べるサムギョプサルよりヘルシーな肉とは 地方美女お気に入りの明太子丸々1個おにぎり・地元絶品豚骨ラーメンなど
【モデルプレス＝2026/03/18】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、こはる、白星ゆき、七海あいか、美月にインタビューを実施し、地元や旅行先でのお気に入りのグルメについて聞いた。
【写真】人気キャバ嬢のお気に入りグルメ…地元ラーメン・旅館にあるフグの唐揚げ
＜おすすめグルメ：クッタン（韓国）＞
韓国の「クッタン」というモクサル屋さんが美味しいです。サムギョプサルはお腹のお肉なのですが、同じ豚でも、モクサルは首周りのお肉なんです！韓国に行くときはいつも寄るので、既に3〜4回通っています。
＜おすすめグルメ：濃厚豚骨 かどや（長崎）＞
地元にある「かどや」の「かどやらーめん」という豚骨ラーメンが美味しいです。いつももやしをトッピングしています。
＜おすすめグルメ：フグの唐揚げ（富山）＞
家族で海沿いの旅館に泊まった日の朝、日の出を見ながら食べたフグの唐揚げがとても美味しかったです一眼レフカメラを持って行って、日の出の写真を撮りながら食べました！
＜おすすめグルメ：毛利ノ一品（山口）＞
地元の「毛利ノ一品」というお店が安くてお魚が美味しいのでよく行きます。明太子おにぎりは明太子が丸々1個乗っているので、お気に入りでよく頼みます！
＜おすすめグルメ：ブラッスリー・ヴィロン 丸の内店（東京）＞
北海道から東京に来たときに朝食で食べた「ブラッスリー・ヴィロン 丸の内店」のアップルパイが最高でした！
（modelpress編集部）
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【写真】人気キャバ嬢のお気に入りグルメ…地元ラーメン・旅館にあるフグの唐揚げ
◆きほ
＜おすすめグルメ：クッタン（韓国）＞
韓国の「クッタン」というモクサル屋さんが美味しいです。サムギョプサルはお腹のお肉なのですが、同じ豚でも、モクサルは首周りのお肉なんです！韓国に行くときはいつも寄るので、既に3〜4回通っています。
◆こはる
＜おすすめグルメ：濃厚豚骨 かどや（長崎）＞
地元にある「かどや」の「かどやらーめん」という豚骨ラーメンが美味しいです。いつももやしをトッピングしています。
◆白星ゆき
＜おすすめグルメ：フグの唐揚げ（富山）＞
家族で海沿いの旅館に泊まった日の朝、日の出を見ながら食べたフグの唐揚げがとても美味しかったです一眼レフカメラを持って行って、日の出の写真を撮りながら食べました！
◆七海あいか
＜おすすめグルメ：毛利ノ一品（山口）＞
地元の「毛利ノ一品」というお店が安くてお魚が美味しいのでよく行きます。明太子おにぎりは明太子が丸々1個乗っているので、お気に入りでよく頼みます！
◆美月
＜おすすめグルメ：ブラッスリー・ヴィロン 丸の内店（東京）＞
北海道から東京に来たときに朝食で食べた「ブラッスリー・ヴィロン 丸の内店」のアップルパイが最高でした！
（modelpress編集部）
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