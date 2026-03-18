AKB48グループ4代目総監督、美ウエストのぞく衣装で就任2周年を報告「スタイルが神」「総監督の貫禄出てきた」
【モデルプレス＝2026/03/18】AKB48の倉野尾成美が3月17日、自身のInstagramを更新。美しいウエストが際立つ衣装姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】AKBグループ総監督「色白で眩しい」ウエストちらりの黒衣装
倉野尾は「本日、AKB48グループ総監督就任2周年を迎えました」と報告。「いつも支えてくださる皆様、本当にありがとうございます」と感謝を伝え、「大変なことも多いですが、日々多くの学びがあり、何より自分自身を奮い立たせてくれます」と心境を明かした。「この2年はこれまで以上に、グループやメンバーのことを考える時間が増えました。まだまだ至らない部分もありますが、これからも精進していきます。これからもよろしくお願いします！！」と意気込みを伝えている。
あわせて投稿された写真には、引き締まった美しいウエストが際立つ、ビジューが散りばめられたステージ衣装姿が収められている。
この投稿には「総監督2周年おめでとう」「色白で眩しい」「なるちゃんの頑張りにいつも元気をもらってます」「ウエストラインが綺麗」「スタイルが神」「AKB48を引っ張ってくれてありがとう」「総監督の貫禄出てきた」「黒衣装めちゃ可愛い」などの反響が寄せられている。
倉野尾は2014年、チーム8の熊本県代表としてAKB48に加入。2024年3月にAKBグループ4代目総監督に就任し、グループを牽引している。（modelpress編集部）
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【写真】AKBグループ総監督「色白で眩しい」ウエストちらりの黒衣装
◆倉野尾成美、AKB48グループ総監督就任2周年を報告
倉野尾は「本日、AKB48グループ総監督就任2周年を迎えました」と報告。「いつも支えてくださる皆様、本当にありがとうございます」と感謝を伝え、「大変なことも多いですが、日々多くの学びがあり、何より自分自身を奮い立たせてくれます」と心境を明かした。「この2年はこれまで以上に、グループやメンバーのことを考える時間が増えました。まだまだ至らない部分もありますが、これからも精進していきます。これからもよろしくお願いします！！」と意気込みを伝えている。
◆倉野尾成美の投稿に反響
この投稿には「総監督2周年おめでとう」「色白で眩しい」「なるちゃんの頑張りにいつも元気をもらってます」「ウエストラインが綺麗」「スタイルが神」「AKB48を引っ張ってくれてありがとう」「総監督の貫禄出てきた」「黒衣装めちゃ可愛い」などの反響が寄せられている。
倉野尾は2014年、チーム8の熊本県代表としてAKB48に加入。2024年3月にAKBグループ4代目総監督に就任し、グループを牽引している。（modelpress編集部）
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