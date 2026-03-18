「Ａｖｅｘ Ｍｕｓｉｃ Ｇｒｏｕｐ ＬＬＣ」（本社：ロサンゼルス、ＣＥＯ：Ｂｒａｎｄｏｎ Ｓｉｌｖｅｒｓｔｅｉｎ、以下ＡＭＧＬ）は１８日、世界的アーティストのブルーノ・マーズとのグローバル音楽出版パートナーシップを開始することを発表した。

ＡＭＧＬとは、エイベックスが掲げる「ａｖｅｘ ｖｉｓｉｏｎ ２０２７」におけるグローバル戦略の中核拠点。グローバル市場におけるクリエイティブ、ビジネス、カルチャーを横断的に結びつける役割を担っている。パートナーシップ契約に基づき、ＡＭＧＬはブルーノによって制作される楽曲について、全世界における独占的な音楽出版管理を担当。今後制作する全ての楽曲を対象とし、現行の出版契約が終了次第速やかに業務を開始するという。

ブルーノは世界的なシンガーソングライター兼プロデューサー兼パフォーマー。今年２月には、約１０年ぶりとなるソロアルバム「Ｔｈｅ Ｒｏｍａｎｔｉｃ」をリリースし、米国のアルバムチャート「Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ ２００」で１位を獲得。リードシングル「Ｉ Ｊｕｓｔ Ｍｉｇｈｔ」もＢｉｌｌｂｏａｒｄ「Ｈｏｔ１００」で初登場１位を記録するなど、世界的に大きな話題を集めている。

ＡＭＧＬのＣＥＯ・Ｓｉｌｖｅｒｓｔｅｉｎ氏は「ブルーノをエイベックスに迎えられることを大変うれしく思います。今後も彼の素晴らしい楽曲をサポートしていけることを楽しみにしています」とコメントした。