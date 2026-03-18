女優かたせ梨乃（68）が、17日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演し、レギュラー出演している「あさこ・梨乃の5万円旅」に対する不満を口にした。

お笑いタレントいとうあさこや、ゲストとともに、予算5万円（現在は5万5000円）で節約しながら、1泊2日の国内旅行をする旅ロケ番組。19年5月にスタートし、21日に放送される23回目の旅は、山口県の錦帯橋から広島県の竹原市までを旅する。ゲストには元AKB48の女優・前田敦子を迎えた。

試食や試飲をフル活用するなど、無料や少しでも安い食事などを探す様子が人気。それでも、かたせは「本当は5万円なんですけど、あまりにも5万円じゃあ、ホテル代から宿泊費から無理なんですよ、3人で」と悲鳴を上げた。物価の高騰もあってか、回を追うごとに予算が厳しくなっているのは明白。「消費税の分を5000円お願いして、ここ2回だけ（上げてもらった）」とも告白。放送プロデューサー佐久間宣行氏は「いきなり番組のクレーム」と笑った。

その後も「5万円じゃ足りないんですよ」と再びボヤキつつ、予算を増やすことができるボーナスゲームについても触れた。「ところが負けちゃうとそのゲーム費、3000円払わなきゃいけないんです。それで負けちゃうとただ取り上げられただけになって、あとは自分たちで何か買って食べなきゃいけないんですよ」。厳しいルールを明かしつつ、「だから、必死なんですよ。必死なんですよ」と力を込めて訴えていた。