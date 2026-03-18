元宝塚歌劇団の望海風斗さん（42）が17日、都内で行われた『令和7年度（第76回）芸術選奨』贈呈式に出席。受賞した心境と今後の活動への意気込みを語りました。

これまで“数々の話題作に主演し、舞台のトップ女優の地位を確立しつつある”と認められた望海さん。文化庁が選出し、芸術分野で優れた業績をあげた人物に贈られる『芸術選奨』で、舞台『マスタークラス』や『エリザベート』での優れた演技力と卓越した歌唱力が評価され、文部科学大臣新人賞・演劇部門を受賞しました。

祝賀会のスピーチでトップバッターを務めた望海さんは、「大変緊張しておりますが、このざわめきがちょっと助けになっております」と緊張した様子を見せた後、舞台『マスタークラス』で心に残るセリフについて話し、「演劇、そして音楽、芸術がどういう意味をもたらしているのかということを改めて考える時間となりました」と振り返りました。

また、「世界が決して穏やかとは言えないこの時代の中で、芸術が少しでも人の心を豊かにして、お互いを思いやれる心を育ててくれるものだと信じて、これからも新人らしく芸の道に精進してまいります」と今後の活動への意気込みを語りました。