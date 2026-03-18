イラン情勢の悪化による原油価格の高騰で、全国のレギュラーガソリン平均価格が史上最高値を更新した。

値上がりが続けば物流コストが上昇し、幅広い製品やサービスの価格に影響する恐れもある。政府は国民生活や企業活動への影響を抑えるため、補助金を復活させて価格の抑制を図る。（長沼美帆、水野友晴）

東京都足立区のガソリンスタンド「田中商事 西綾瀬給油所」では１８日、レギュラーガソリンを１リットルあたり２２０円で販売した。備え付けの看板で２００円台を表示できないため、急きょ手書きの紙を掲示して対応したという。

客入りは先月と比べて半分ほどに落ち込んでおり、三枝直樹店長は「高い価格で仕入れた在庫がはけないと、補助金で安くなったガソリンを売ることはできない。地域の常連さんのおかげでなんとか持っている状況だ」と話す。

全国のレギュラーガソリン平均価格（１６日時点）は、前週より２９円高くなり、過去最大の上げ幅となった。エネオスなど石油元売り各社が、１２日以降の卸売価格を２６円引き上げた影響などを受けた。

卸売価格が店頭価格に反映されるまで通常１〜２週間かかる。だが、駆け込み需要により、卸売価格が上がる前にガソリンスタンドが仕入れた在庫が想定よりも早く消費され、値上がりが早まったとみられる。

また、資源エネルギー庁によると、石油元売りの系列店ではないプライベートブランド系のガソリンスタンドが、スポット市場や商社などから十分な量を調達できず、比較的高値で販売せざるを得なくなっていることも価格を押し上げた。

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経団連の筒井義信会長は１８日、ガソリン価格の急騰について「企業経営を始めとして経済全体、暮らしに大きな影響を与えていくことは懸念される」と述べた。

ヤマト運輸は、契約する石油元売りから、現時点で価格の大きな変動はないと聞いているとし、「現時点で料金への転嫁は考えていない」（広報）と静観の構えだ。佐川急便も「直ちに配達料金への転嫁は考えていない」とする。

配送費の負担増が懸念される小売業界では、セブン―イレブン・ジャパンが「長期化することで、エネルギー費や物流費などへの影響が懸念される。引き続き状況を注視する」とコメントした。ある小売業の関係者からは「企業努力で吸収できないと、商品の価格面に反映されてしまうだろう」との声も漏れる。

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資源エネルギー庁は１８日、１９〜２５日の補助金の支給額を１リットルあたり３０円２０銭とすると発表した。店頭価格に反映されるまでは１〜２週間程度かかる見通しだ。

ガソリン補助金は２２年１月に始まり、暫定税率の廃止とともに終了するまで、計８兆円を超える予算を基金に計上してきた。政府は今回復活する補助金の財源にも、基金の残金２８００億円を充てる。

みずほリサーチ＆テクノロジーズの服部直樹チーフ日本経済エコノミストは、１リットルあたり２００円のガソリン価格を１７０円程度に抑え続ける場合、基金は４月半ばには枯渇し、今年度予算の予備費残高を活用しても８月半ばには底をつくと試算する。