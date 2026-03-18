3月25日（水）「上田と女が吠える夜」“東京・名古屋・大阪” 最も魅力的な都市はどこだ！？「東名阪の女が大激論SP」
3月25日（水）「上田と女が吠える夜」
“東京・名古屋・大阪” 最も魅力的な都市はどこだ！？
「東名阪の女が大激論SP」
政治・経済・文化の中心地である「東京」
副首都構想で虎視眈々と下克上を狙う人情と笑いの街「大阪」
大都市の利便性と暮らしやすさのバランスがとれた街「名古屋」
日本三大都市である「東京」「名古屋」「大阪」
果たして一番魅力的で住みやすい都市はどこなのか！？
「東名阪の女が大激論SP」
◆大阪・道枝駿佑
なにわ男子で初めて作ってもらった衣装がメンバーカラーのヒョウ柄衣装！？
◆大阪・リンゴ(ハイヒール)
大阪人はミス・ユニバースよりも、“福娘”が自慢！！
◆大阪・島田珠代
せっかちな大阪人！？ 信号は青になる前から準備運動！？
◆大阪・ファーストサマーウイカ
東京に物申す！大阪の日本一を奪っていかないで！
◆名古屋・松下由樹
なぜ！全国区にならない！？大須商店街の隠れた名品！オススメ“名古屋グルメ”とは！？
◆名古屋・浅田舞
ミーハーな名古屋人！？“東京限定”のお土産を渡すととっても喜ばれる！
◆名古屋・村上佳菜子
名古屋人は見栄っ張り！？名古屋コーチンの卵を大量に送ってきた母！
◆東京・天翔愛
学生時代からテスト勉強をするのは、スタバだった！
◆東京・平井理央
高校時代の課外活動は、歌舞伎座で歌舞伎！日本トップの伝統芸能を学校行事で！
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子・若槻千夏・ファーストサマーウイカ
SPゲスト
道枝駿佑(なにわ男子)
テーマゲスト（五十音順）
浅田舞・島田珠代・天翔愛・平井理央・松下由樹・村上佳菜子・リンゴ(ハイヒール)