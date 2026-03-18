3月25日（水）「上田と女が吠える夜」

“東京・名古屋・大阪” 最も魅力的な都市はどこだ！？

「東名阪の女が大激論SP」

政治・経済・文化の中心地である「東京」

副首都構想で虎視眈々と下克上を狙う人情と笑いの街「大阪」

大都市の利便性と暮らしやすさのバランスがとれた街「名古屋」

日本三大都市である「東京」「名古屋」「大阪」

果たして一番魅力的で住みやすい都市はどこなのか！？

「東名阪の女が大激論SP」

◆大阪・道枝駿佑

なにわ男子で初めて作ってもらった衣装がメンバーカラーのヒョウ柄衣装！？

◆大阪・リンゴ(ハイヒール)

大阪人はミス・ユニバースよりも、“福娘”が自慢！！

◆大阪・島田珠代

せっかちな大阪人！？ 信号は青になる前から準備運動！？

◆大阪・ファーストサマーウイカ

東京に物申す！大阪の日本一を奪っていかないで！

◆名古屋・松下由樹

なぜ！全国区にならない！？大須商店街の隠れた名品！オススメ“名古屋グルメ”とは！？

◆名古屋・浅田舞

ミーハーな名古屋人！？“東京限定”のお土産を渡すととっても喜ばれる！

◆名古屋・村上佳菜子

名古屋人は見栄っ張り！？名古屋コーチンの卵を大量に送ってきた母！

◆東京・天翔愛

学生時代からテスト勉強をするのは、スタバだった！

◆東京・平井理央

高校時代の課外活動は、歌舞伎座で歌舞伎！日本トップの伝統芸能を学校行事で！



お楽しみに！



MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子・若槻千夏・ファーストサマーウイカ

SPゲスト

道枝駿佑(なにわ男子)

テーマゲスト（五十音順）

浅田舞・島田珠代・天翔愛・平井理央・松下由樹・村上佳菜子・リンゴ(ハイヒール)