FC東京の佐藤龍之介「ガチで至宝」。値千金の決勝弾でファン魅了「まっっじで上手いな」「こりゃ夏にイングランドだわ」
勝点３をもたらす千金弾だ。
FC東京は３月18日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第７節で、ジェフユナイテッド千葉と対戦し、２−１で競り勝った。
31分にアレクサンダー・ショルツのPKで先制。78分に同点とされたが、その２分後、勝負を決めるゴールが生まれる。
スコアラーは佐藤龍之介。野澤零温が右サイドからグラウンダーのクロスを入れる。これに走り込んだ佐藤が強烈なダイレクトシュートを叩き込んだ。
試合を配信した『DAZN』の公式Xが「歓喜大爆発」などと綴り、得点シーンを公開。「まっっじで上手いな」「佐藤龍之介選手ノッてきたな」「ガチで至宝」「こりゃ夏にイングランドだわ」「サトリュウは躍動感あるゴールパフォーマンスが良いよな」といった声があがった。
佐藤は今季２点目をマーク。チームは３連勝だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「ノッてきたな」佐藤龍之介の絶妙フィニッシュ！「躍動感あるゴールパフォーマンスが良いよな」
FC東京は３月18日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第７節で、ジェフユナイテッド千葉と対戦し、２−１で競り勝った。
31分にアレクサンダー・ショルツのPKで先制。78分に同点とされたが、その２分後、勝負を決めるゴールが生まれる。
スコアラーは佐藤龍之介。野澤零温が右サイドからグラウンダーのクロスを入れる。これに走り込んだ佐藤が強烈なダイレクトシュートを叩き込んだ。
試合を配信した『DAZN』の公式Xが「歓喜大爆発」などと綴り、得点シーンを公開。「まっっじで上手いな」「佐藤龍之介選手ノッてきたな」「ガチで至宝」「こりゃ夏にイングランドだわ」「サトリュウは躍動感あるゴールパフォーマンスが良いよな」といった声があがった。
佐藤は今季２点目をマーク。チームは３連勝だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「ノッてきたな」佐藤龍之介の絶妙フィニッシュ！「躍動感あるゴールパフォーマンスが良いよな」