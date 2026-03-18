強烈なダイレクトシュートで決勝弾をマークした佐藤。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

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　勝点３をもたらす千金弾だ。

　FC東京は３月18日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第７節で、ジェフユナイテッド千葉と対戦し、２−１で競り勝った。

　31分にアレクサンダー・ショルツのPKで先制。78分に同点とされたが、その２分後、勝負を決めるゴールが生まれる。

　スコアラーは佐藤龍之介。野澤零温が右サイドからグラウンダーのクロスを入れる。これに走り込んだ佐藤が強烈なダイレクトシュートを叩き込んだ。
 
　試合を配信した『DAZN』の公式Xが「歓喜大爆発」などと綴り、得点シーンを公開。「まっっじで上手いな」「佐藤龍之介選手ノッてきたな」「ガチで至宝」「こりゃ夏にイングランドだわ」「サトリュウは躍動感あるゴールパフォーマンスが良いよな」といった声があがった。

　佐藤は今季２点目をマーク。チームは３連勝だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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