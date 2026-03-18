JUJUが昭和洋楽を歌うカバーアルバム本日発売！CMソング「Love Me Tender」のスペシャルムービー公開
JUJUが、3月18日にリリースした洋楽カバーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』。本作に関する、JUJU自身によるセルフライナーノーツがアルバム特設サイトにて公開となり、さらには本作のプロデュースを手掛けた松任谷正隆からコメントも到着した。
■「神を恐れずに言えば、どれもオリジナルより好きです」（松任谷正隆）
本作は、JUJUの大人気カバー“Request”シリーズの最新作。松任谷正隆をプロデューサーに迎え、「Your Song」「Honesty」「If We Hold On Together」「Alone Again (Naturally)」など、昭和の時代に日本でも広く愛された洋楽の名曲全10曲を新録したアルバムだ。
先日放送されたテレビ朝日『EIGHT-JAM』での“純喫茶JUJU”特集では、収録曲から「Honesty」「Superstar」「Love Me Tender」を披露。放送後にはSNSでも大きな反響を呼び、話題を集めた。
アルバム特設サイトでは、JUJU自身によるセルフライナーノーツを公開。各楽曲への想いや松任谷正隆との制作エピソードなどが綴られており、アルバムの背景をより深く知ることができる。
さらに、阪急交通社『すべての旅を、たった一つの旅へ。』篇CMソングとして起用されている「Love Me Tender」のスペシャルムービーも公開された。スタジオで同曲を歌唱するJUJUの映像と、阪急交通社のCM未公開映像で構成された本映像では、誰もがこれまでに経験してきた旅の記憶、そしてこれから出会う旅への期待が描かれ、音楽と旅の物語が交差する映像表現となっている。
■松任谷正隆 コメント
■リリース情報
2026.03.18 ON SALE
ALBUM『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』
■関連リンク
阪急交通社 × JUJU Special Movieはこちら
https://www.hankyu-travel.co.jp/cm/
JUJUセルフライナーノーツはこちら
https://www.jujunyc.net/jikan-ryoko/#linernotes
JUJU OFFICIAL SITE
https://www.jujunyc.net/