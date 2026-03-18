JUJUが昭和洋楽を歌うカバーアルバム本日発売！CMソング「Love Me Tender」のスペシャルムービー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JUJUが、3月18日にリリースした洋楽カバーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』。本作に関する、JUJU自身によるセルフライナーノーツがアルバム特設サイトにて公開となり、さらには本作のプロデュースを手掛けた松任谷正隆からコメントも到着した。

■「神を恐れずに言えば、どれもオリジナルより好きです」（松任谷正隆）

本作は、JUJUの大人気カバー“Request”シリーズの最新作。松任谷正隆をプロデューサーに迎え、「Your Song」「Honesty」「If We Hold On Together」「Alone Again (Naturally)」など、昭和の時代に日本でも広く愛された洋楽の名曲全10曲を新録したアルバムだ。

先日放送されたテレビ朝日『EIGHT-JAM』での“純喫茶JUJU”特集では、収録曲から「Honesty」「Superstar」「Love Me Tender」を披露。放送後にはSNSでも大きな反響を呼び、話題を集めた。

アルバム特設サイトでは、JUJU自身によるセルフライナーノーツを公開。各楽曲への想いや松任谷正隆との制作エピソードなどが綴られており、アルバムの背景をより深く知ることができる。

さらに、阪急交通社『すべての旅を、たった一つの旅へ。』篇CMソングとして起用されている「Love Me Tender」のスペシャルムービーも公開された。スタジオで同曲を歌唱するJUJUの映像と、阪急交通社のCM未公開映像で構成された本映像では、誰もがこれまでに経験してきた旅の記憶、そしてこれから出会う旅への期待が描かれ、音楽と旅の物語が交差する映像表現となっている。

■松任谷正隆 コメント

■リリース情報

2026.03.18 ON SALE

ALBUM『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』

■関連リンク

阪急交通社 × JUJU Special Movieはこちら

https://www.hankyu-travel.co.jp/cm/

JUJUセルフライナーノーツはこちら

https://www.jujunyc.net/jikan-ryoko/#linernotes

JUJU OFFICIAL SITE

https://www.jujunyc.net/

■【動画】阪急交通社 × JUJUスペシャルムービー「すべての旅を、たった一つの旅へ。」篇

■【画像】松任谷正隆アーティスト写真