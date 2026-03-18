　18日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1060円安の5万3850円と急落。日経平均株価の現物終値5万5239.4円に対しては1389.4円安。出来高は6094枚となっている。

　TOPIX先物期近は3628ポイントと前日比58.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は89.41ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53850　　　　 -1060　　　　6094
日経225mini 　　　　　　 53850　　　　 -1060　　　125491
TOPIX先物 　　　　　　　　3628　　　　 -58.5　　　　6712
JPX日経400先物　　　　　 32965　　　　　-610　　　　 169
グロース指数先物　　　　　 736　　　　　　-9　　　　 518
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース