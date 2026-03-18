日経225先物：18日22時＝1060円安、5万3850円
18日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1060円安の5万3850円と急落。日経平均株価の現物終値5万5239.4円に対しては1389.4円安。出来高は6094枚となっている。
TOPIX先物期近は3628ポイントと前日比58.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は89.41ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53850 -1060 6094
日経225mini 53850 -1060 125491
TOPIX先物 3628 -58.5 6712
JPX日経400先物 32965 -610 169
グロース指数先物 736 -9 518
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3628ポイントと前日比58.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は89.41ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53850 -1060 6094
日経225mini 53850 -1060 125491
TOPIX先物 3628 -58.5 6712
JPX日経400先物 32965 -610 169
グロース指数先物 736 -9 518
東証REIT指数先物 売買不成立
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