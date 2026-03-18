佐倉綾音、冠ラジオ『論理×ロンリー』休演 番組冒頭で代役を発表
TBSラジオ『佐倉綾音 論理×ロンリー』（毎週水曜 後10：00）が、11日に放送。パーソナリティーを務める佐倉綾音が、花粉症に伴う声帯炎によるのどの不調で、大事を取って休演したことを受け、代役の石山蓮華が登場した。
【写真】お大事に…佐倉綾音が冠ラジオの休演を発表
TBSラジオ『こねくと』のパーソナリティーとしても知られる石山だが、『佐倉論理』にも度々登場。この日の放送では「『こねくと』が終わった後に、『佐倉論理』の偉い人から『石山さん、このあと、ご都合いかがですか？5時間後空いてます？』って聞かれて、『空いてます！』って」と代役の経緯を明かした。その上で、佐倉との関係について「マブと言っても、過言ではないと思っております」と語っていた。
Xでは「【お知らせ】本日3月18日（水）22時〜TBSラジオ『佐倉綾音 論理×ロンリー』は、佐倉さんが花粉症に伴う声帯炎による喉の不調のため、大事をとってお休みとなります（体は元気とのこと！）」と報告。
佐倉からのコメントも掲載され「申し訳ありません、佐倉綾音、本日お休みをいただく運びとなりました。花粉症デビューした上で本業を頑張りすぎてしまったようです。快方に向かってはいるのですが、声帯は使わないことでしか回復しないのでここで無理すると長引くかも……ということで大事をとらせていただくことになりました」と記された。
続けて「これからも声優として、パーソナリティとして、より良い作品を皆さまにお届けできるよう頑張りますのでご容赦くださいませ。つきましては代打の方をブッキングしていただいている最中なのですが……まだわたしもどなたにお願いするのか知らない状況です。オンエアまであと数時間ですが、調整までもう少々お待ちください！どなたなのだろう！代打の方、佐倉論理をよろしくお願いいたします！」と呼びかけている。
【写真】お大事に…佐倉綾音が冠ラジオの休演を発表
TBSラジオ『こねくと』のパーソナリティーとしても知られる石山だが、『佐倉論理』にも度々登場。この日の放送では「『こねくと』が終わった後に、『佐倉論理』の偉い人から『石山さん、このあと、ご都合いかがですか？5時間後空いてます？』って聞かれて、『空いてます！』って」と代役の経緯を明かした。その上で、佐倉との関係について「マブと言っても、過言ではないと思っております」と語っていた。
佐倉からのコメントも掲載され「申し訳ありません、佐倉綾音、本日お休みをいただく運びとなりました。花粉症デビューした上で本業を頑張りすぎてしまったようです。快方に向かってはいるのですが、声帯は使わないことでしか回復しないのでここで無理すると長引くかも……ということで大事をとらせていただくことになりました」と記された。
続けて「これからも声優として、パーソナリティとして、より良い作品を皆さまにお届けできるよう頑張りますのでご容赦くださいませ。つきましては代打の方をブッキングしていただいている最中なのですが……まだわたしもどなたにお願いするのか知らない状況です。オンエアまであと数時間ですが、調整までもう少々お待ちください！どなたなのだろう！代打の方、佐倉論理をよろしくお願いいたします！」と呼びかけている。