5人組ロックバンド「Sadie」が、実に11年4カ月ぶりとなる待望の新曲「悪の花」を9月にリリースする。18日、Zepp Shinjukuで開催された結成21周年記念公演「BLACK FUNERAL」の終演後、発表。新たな航海から、一瞬たりとも目が離せない。（ヴィジュアル系特集取材班）

終演直後、渇望していた"新世界"が幕を開けた。2015年の活動休止から8年半の時を経て再始動し、セルフカバー三部作で地力を証明してきた5人が、いよいよ未知の領域へ踏み出す。

最大の注目は、現在の5人が描き出す圧倒的な毒気と美学、そして重厚な重低音が炸裂するであろう「悪の花」の正体。何と言っても、2015年5月発表の「Voyage」以来となる完全撮り下ろしの新作。20年の歳月を経て成熟した表現力と、バンドの本質である初期衝動にも似た攻撃性がどう融合を果たすのか。満を持しての降臨に、会場を埋め尽くしたファンのボルテージは最高潮に達した。

ボーカルの真緒は、公演前日に公開されたスポニチアネックスの単独インタビューで、並々ならぬ決意を明かしていた。「復活してリバイバルを全部やり遂げたので、今度は新たに作る。この21周年からはSadieの新しい楽曲を届ける。今のSadieが何を作るのか。どんな歌詞を綴るのか。自分でも楽しみで仕方ない」。その言葉通り、リバイバルという「再生」の期間を終え、真の意味での「新生Sadie」が産声を上げる。

ライヴシーンでは恒例の主催イベント「THE UNITED KILLERS 2026」が、9月21日、22日に横浜BAY HALLで2日間開催。さらに、6月には公式ファンクラブ限定ライヴ「LIVING DEAD CIRCUS 2026」として、東名阪を回る濃密なツアーも決定。結成21年、更なる進化を求めて5人がヴィジュアルシーンを激しく揺さぶっていく。