女性アイドルグループ「ロージークロニクル」が１８日、都内で「３ｒｄシングル『Ｍｉｓｅｒｙ〜愛の天秤〜／なんとかなるでしょ』発売記念イベント」を開催した。

翌１９日にデビュー１周年を迎えるロージークロニクル。ステージにメンバーが登場すると、集まったファンからは大きな歓声が上がった。

ライブでは、新発売の「Ｍｉｓｅｒｙ〜愛の天秤〜」、「なんとかなるでしょ」など計７曲を歌唱。新曲に加えダンスとトークで会場を盛り上げた。

リーダーの橋田歩果は「デビューシングルのリリースから１年たって、ずっと応援してくださった方に成長した自分たちを見せなきゃいけないという気持ちがありました」と振り返り、「そして今回のシングルで私たちを見つけてくださった方には、ロージークロニクルというグループを印象付けられるように頑張りました」と胸を張った。

１年目は初めてのことばかりで「すごく濃厚だった」。２年目は「まだハロー！ プロジェクトでは一番新しいグループではありますが、先輩たちにしっかり食らいついて、今までとは違う自分たちを見せていかなきゃいけないと思っています」とさらなる成長を誓った。

５月からはグループとして２度目のツアー「ロージークロニクル ライブツアー２０２６春 〜Ｔｕｒｎ ｔｈｅ Ｌｅａｆ！〜」で６都市１４公演を回る。「前回行けなかった場所にも行って、ファンの方に会えるのがすごくうれしいです。２回目のツアーなので、細かい部分まで気を配ってパフォーマンスできるように頑張りたいです」と力を込めた。