巨人の阿部慎之助監督（４６）は１８日、８―０で２連勝を飾ったヤクルトとのオープン戦（東京ドーム）を総括した。

まずはベテラン勢が意地を見せた。この日、プロ１３年目の田中将が先発し、５回６５球を投げて１安打無失点の内容でマウンドを降りた。

攻撃では「６番・三塁」で先発出場したチーム最年長の坂本が、０―０の４回に右前へ先制適時打を放ち、チームを盛り上げた。

阿部監督は背番号６を「本当にいい準備をしてくれているなというのはありますし、それを若い選手も見習ってほしいなっていうのは思っています」と評価した。

ベテランに負けじと若手も躍動した。１点リードの６回にはダルベックの２号ソロをきっかけに巨人打線が爆発。無死一、三塁から育成・宇都宮が中前適時打、続くドラ４ルーキー・皆川が代打で途中出場すると、２点適時打を放ちこの回に一挙４得点を挙げた。

これだけでは終わらず、５点リードの７回にはプロ３年目の佐々木が２ラン、二死二塁から山瀬の適時打で点差を８に広げた。

オープン戦も残すところあと３試合。指揮官は「ピッチャーも打席に立たせますし、シーズン本番モードでやりたい」と口にした。