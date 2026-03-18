「重ね着」苦手な40・50代へ！【GU】シンプルなのにおしゃれに決まる「ワンツーコーデ」

重ね着せずともおしゃれな着こなしを楽しめるアイテムがあれば、ぜひとも春コーデで頼りたいところ。そこで今回は、ぐっと垢抜けた印象が狙える「ワンツーコーデ」を【GU（ジーユー）】のスタッフさんに学びます。シンプルでもおしゃれに見える絶妙なバランスは、重ね着が苦手な40・50代も参考になりそうだから、ぜひチェックして。

バレルパンツでメリハリのあるコーデに

ゆるっとしたセーターに、立体シルエットのバレルパンツを合わせたワンツーコーデ。丸みのあるパンツの形がアクセントになり、シンプルでもメリハリのある着こなしに。オフホワイトとベージュやわらかな配色で、春らしい雰囲気のカジュアルコーデにまとまっています。ブラックの上品なバッグとシューズで引き締めるのが、ラフ見え回避のポイントです。

シャツとスウェパンの絶妙なバランスがおしゃれ

きちんと感のあるネイビーシャツに、カジュアルなスウェットパンツを合わせたコーデ。クリーンな印象を保ちつつ、程よいリラックス感もあるのが魅力です。パンツはアンクル丈を選ぶことで、ダボつかずすっきりとした印象に。シャツの裾側のボタンをあえてはずして、抜け感のある着こなしに仕上げるのも真似したいテクニックです。

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Writer：Anne.M