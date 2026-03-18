手土産にしたい！【シャトレーゼ】心躍る春の彩り♡「苺スイーツ」

春の味覚である苺が使われたスイーツを味わいたい時は、【シャトレーゼ】がおすすめかも。ご褒美感のある贅沢なケーキが、期間限定で登場しています。可愛いビジュアルも相まって、手土産にも選びたくなるかも。魅惑の「苺スイーツ」と共に、気分の上がるティータイムを満喫しませんか？

カラフルで華やかな春のケーキ

インスタグラマー@mame48goさんが「見た瞬間に心躍る春の彩りがたっぷり詰まったカップスイーツ」とおすすめしている、「春いちごと桃のふんわりケーキ」。公式サイトによれば「ふんわりと春の訪れをイメージしたクリーム（苺クリーム、りんご風味クリーム）を絞ったカラフルで可愛らしいケーキ」とのことで、見た目の可愛さから満足できそう。@mame48goさんが「ダイス苺と桃ジュレが口の中で爽やかなフルーツの風味を広げます」という贅沢感のあるケーキは、手土産にもうってつけ。カップ入りで崩れにくく、食べやすそうなところもグッド。

新鮮苺とガナッシュ入りの贅沢感を満喫できそう

こっくりとした深みのあるチョコケーキに、苺の赤がパッと映えるプレミアム感満載の「苺のプレミアムチョコショート」も期間限定で登場中。手土産に選べば、間違いなく喜んでもらえるかも。公式サイトによると「口いっぱいにチョコの深みと苺の甘味が楽しめるチョコショートケーキ」とのことで、チョコの味と同時に苺のフレッシュでフルーティーな風味も心地良く楽しめるかも。さらに公式サイトによると「味のアクセントに濃厚なチョコレートガナッシュをサンド」とのことなので、贅沢な仕上がりになっている様子。

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writer：S.Hoshino