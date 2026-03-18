◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）１週前追い切り＝３月１８日、栗東トレセン

鞍上も納得だ。ナムラクレア（牝７歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は、浜中俊騎手を背に、栗東・坂路で半妹のナムラクララを２馬身半追走。真後ろで我慢を利かせてスッと並びかけると、楽な手応えで真っすぐと加速して５１秒７―１１秒７で半馬身先着した。先週、後肢に緩さを感じていたという浜中騎手は「非常によかったと思う。先週より質も良くなって、状態もいいと思います」とうなずいた。

前走・阪神Ｃはメンバー最速となる３３秒２の末脚を繰り出し、ルガルに鼻差の２着。Ｇ１では通算【０３４３】で、高松宮記念は初出走の２３年から３年連続で１馬身、頭、３／４馬身差の２着。タイトルは目の前にある。

今回は、２１年の小倉２歳Ｓを制覇して以降、２４年キーンランドＣ（５着）まで１６走連続で手綱を執った浜中騎手と約１年半ぶりのコンビで悲願のＧ１制覇を狙う。長谷川調教師も「本当に素晴らしい競走能力。なんとか勝たせたいですね。特に不安のない仕上がりになると思う」と調整に力を込める。２５戦目で迎えるラストラン。有終へ仕上げ切る。（松ケ下 純平）