◆オープン戦 日本ハム ３―２ ＤｅＮＡ（１８日・エスコン）

日本ハムの郡司裕也捕手（２８）が、選手会長の清宮幸の早期復帰を願った。自身はこの日、オープン戦で本塁打を放つなど、順調に開幕へ向かっている。本塁打を打った後には北山が考案し、ＷＢＣに出場した侍ジャパンで話題となった「お茶立てポーズ」を披露。「ほんと北山らしい、スポンサーにも配慮したいい案出したなと。このままだと闇に葬られそうなんで、いい案を僕が消さないように引き継いでいこうかな」と、「お茶立てポーズ」継承の可能性も示唆した。

一方チームには、今季のスローガンにちなんで、選手会長の清宮幸が考案した「ドミれポーズ」も存在しており、「どっちもいまいち流行っていないので、どうなっていくのかは分からないですけど、みんなと相談しながら何が盛り上がるかって感じですかね」と、頭を悩ませた。しかし清宮幸は、右肘関節炎からの復帰を目指し、２軍で調整中。「肝心の会長が今いないですから、下でサヨナラホームランとかどうでもいいんです（笑）。何してんねんっていう。早く帰って来てもらって。そこは要相談です」と、この日、イースタン・オイシックス戦（鎌ケ谷）でサヨナラ本塁打を放った清宮幸へ鋭く突っ込み、早期復帰を願った。