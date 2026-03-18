東京の桜の開花発表が気になるところですが、今、話題になっているのが“ネクスト桜”と呼ばれる新たな桜です。ひと足早く、満開を迎えているようです。

きょう午後2時すぎ、東京・靖国神社には多くの人だかりが。ソメイヨシノが開花しているか、気象庁の職員が標本木を確認に来ていました。

気象庁の職員

「現在、2輪観測ということで、きょうの開花ということにはなりません。またあす、観測に参りたいと思います」

きょうは、開花が確認できたのは2輪。開花発表とはなりませんでした。とはいえ、ソメイヨシノの開花は、おととい、高知と岐阜で発表されると、午後には山梨・甲府でも開花。そして、きのうは名古屋で開花と、まさに今週は桜の開花ラッシュなんです！

きょう、桜を求めて訪れたのは、神奈川県南足柄市。やはり、桜といえば、ソメイヨシノが人気ですが、その次を狙う“ネクスト桜”が南足柄市にあるんです。

それが…

記者

「こちらでは早くも、桜が満開を迎えています」

早咲きの桜「春めき」です。2000年に品種登録された、南足柄で生まれた桜です。今、満開を迎え、多くの人が訪れていました。

「色もすごくきれいだし、ちょっと桜のお花のにおいが歩いているとするので、いいなと」

「ソメイヨシノも好きだが、その前にこの桜を見て、いつも春を感じている」

ここの魅力は、間近で桜が見られること。映える写真を撮ることができると、人気になっているようです。

中には、こんな人たちも…

4月から新1年生の母親

「きのう卒園式が終わって、きょうから春休みということで、桜が満開なところでランドセルを持って写真を撮りにきました」

4月から小学校の新1年生。桜をバックに撮影に来たといいます。

4月から新1年生

「楽しみ！」

今、満開で見頃を迎えている早咲きの桜「春めき」。きれいな桜を見たあとは、やっぱり、おいしい限定グルメ！

まずはこちら、足柄産のマスや旬のサクラダイなどを使った海鮮丼。桜の塩漬けとタイの相性は抜群です。そして、地元の製麺所で作った茶そばと桜が香るそば。ゴマダレでそばの香りが引き立ちます。

各地で始まった桜の開花。東京の桜は、いつ咲くのでしょうか。