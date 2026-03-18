今、コスパだけでなくタイパもいいということで“味付け肉”の売り場が拡大しています。その様子を取材しました。

■「味付け肉」売り場拡大したスーパーも

先が見えないほどの大行列。その数、約3000人。

18日、千葉県にオープンした大型ショッピングセンター「イオンスタイル津田沼 South」。目玉のひとつが、“ドカ盛り”や“簡単調理”など6つの売り場がある肉の専門店「ミートパーク」。

売り場を2倍に拡大するほど、店“オススメ”の商品が、フライパンでそのまま焼くだけの「味付け肉」です。

パート（60代）

「“味付け”のせせり。なんか珍しくて。ささっと焼けば済む。時短なので」

“タイパ”のよさはもちろん、ほかの食材を買わなくて済むため“コスパ”の面から選ぶ人も。

パート（30代）

「値段、普通のとそんなにかわらない。野菜も入ってるし、お得」

──味付け肉は？

40代

「好き。買う。うちは。家でつくる場合は8割〜9割味ついてるかもしれいない。（もともと）味ついてるから（家族も）文句言わないし」

■飽きられないよう…肉質や味にもこだわり

バラエティーも豊富です。

記者

「豚肉の味付け肉、鶏肉の味付け肉、数多くの種類が並んでいます」

100グラムあたり100円ほど、ねぎたっぷりのプルコギや、フライパンで簡単に調理ができる“串なし”やきとりセットまで。

肝心の味も…。

イオンリテール 畜産商品部長 釼持彰さん

「しっかりと素材から吟味。例えば激辛とか、暑い夏はさっぱりめに。ずっと同じ商品だけおいてると、やっぱりお客様、飽きられてしまいますので」

以前は同じような濃い味付けが多いイメージでしたが、今は肉質や味付けにこだわった商品が増えているといいます。

■客「なくてはならないもの」「楽ちん」

焼くだけ便利な「味付け肉」。食卓での“活用術”を聞いてみると…。

3児の母（30代）

「子ども3人いて『おなかすいた』とすぐ言われる。冷凍して何もないときに、ササッとすぐ作れるように買ってます。なくてはならないもの」

パート（30代）

「ご飯と一緒に炒めてチャーハンみたいにしても味がご飯にしみるので、すごくいい感じでおいしく食べられます。（調理も）楽ちんです」

60代

「バゲット買って、お肉はさんで、チェダーチーズのせて焼くとおいしい」

──聞いただけでおいしそう。

60代

「多分、夫は（味付け肉だと）知りません。私が味付けしたと思ってるかもしれない」

■サムギョプサルが5分ちょっとで完成

どのように活用しているのか、夕食の準備を見せてもらいました。

まずはワンパック400円ほどのサムギョプサル用の「味付け肉」をフライパンに。よーく肉を焼き、ついていたねぎを別々にいため、彩りに「かぶ」を添える一手間も。

5分ちょっとで“メイン”のおかずの完成です。

60代

「タレがしみてておいしい。20分は確実に短縮できてる。（味付け肉）さまさまですね」

先月、レシピ動画サイトで「味付け肉」と検索した件数は、去年2月と比べ2倍ほどに増えたということです。

■客も店もうれしい「味付け肉」

“店側”にとってのメリットも。約20種類の「味付け肉」を置いている神奈川県横浜市のスーパー。

記者

「ねぎ塩味にガーリック味、アヒージョ味もありますね。骨付き肉も味付きで売られています」

味付けは店舗で行いますが、実は「精肉」と比べた場合…。

セルシオ和田町店 鶴田聡部長

「（精肉は）この光の当たりで焼けたり乾いちゃったりする。（味付けは）オイル入っているので乾かない。見た目の長持ちは大事。タレ漬けした方が長持ちするんじゃないかと」

味付けの方が、“見た目”的に長持ちしやすく、多少肉の形が整っていなくても使いやすいというメリットもあるといいます。

客も店もうれしい「味付け肉」。今後も広がりを見せそうです。