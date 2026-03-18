◆プロボクシング ▽日本ライト級（６１・２キロ以下）王座決定戦１０回戦 ●同級１位・齊藤陽二（判定）同級２位・齋藤眞之助〇（３月１８日、後楽園）

日本ライト級王座決定戦で、同級２位・齋藤眞之助（３０）＝石川ジム立川＝が同級１位・齊藤陽二（３０）＝角海老宝石＝を３―０の判定で下し、新王者に輝いた。石川ジム立川からは、同王座２２度防衛を果たしたリック吉村（当時・石川ジム）以来、２６年ぶりの日本王者誕生となった。

プレスをかけてボディーに強打を集める齊藤陽二に対し、齋藤眞之助は足を使ってジャブを突きながら、右ストレート、右アッパーで応戦。最終ラウンドまで両者とも激しい打撃戦を繰り広げた。ジャッジの採点は、３者とも９６―９４で齋藤眞之助を支持した。

新王者は「勝ててめちゃくちゃうれしいです。ありがとうございます」と第一声。「齊藤陽二選手と１０ラウンド戦うために練習してきた。練習の成果が出たかなと思う。サポートしていただいたみなさんのおかげ。きょうは僕が勝っただけ。次も勝てるように必死に練習します」と喜びを語った。

戦績は齋藤眞之助が１７勝（６ＫＯ）６敗、齊藤陽二が９勝（９ＫＯ）５敗２分け。