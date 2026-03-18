漫画家の槇村さとるさん（69）が17日、都内で行われた『令和7年度（第76回）芸術選奨』贈呈式 及び 祝賀会に出席。祝賀会のスピーチで漫画家を志した切実な背景を語りました。

文化庁が選出し、芸術分野で優れた業績をあげた人物に贈られる『芸術選奨』。画業52周年で今なお少女漫画の第一線で活躍し、流行や価値観がめまぐるしく変わる中、時代に沿った等身大の女性を描き続けてきた漫画家の槇村さんは文部科学大臣賞・メディア芸術部門を受賞しました。

槇村さんの描くヒロインたちは強く楽しくおしゃれに人生を開拓していき、日本の女性たちの背中を押し、意識を押し上げてきました。現在、月刊女性漫画誌にて連載中の『ダンシング・ゼネレーションsenior』では更年期と社交ダンスをテーマに人生の黄昏（たそがれ）においての豊かな生き方について描き、たくさんの読者の人生を豊かにしていることが評価されました。

■「自立できる仕事を探して」 漫画家を目指した理由とは？

槇村さんは祝賀会のスピーチで「受賞の知らせをいただいた時に、全然ピンとこなくて。何でかというと、私はデビューしてからずっと自分だけのため、自分の暮らしのためだけに仕事をしていました。それで、私の小さい時からの夢は、暴力や虐待をする親から離れることだったんです。だから、自立できる仕事を探して漫画にたどりつきました」と漫画家を志した切実な背景を語りました。

さらに、読者からのある言葉に救われたことがあるそうで「仕事をしている間に、作品を通して読者の方から“私も同じような体験をしています”という方の手紙がたくさん来ました。私は自分一人が苦しいんだと思っていたんですが、その手紙をたくさんいただいた時に自分の体験を一般化できてとてもラクになりました。それが私が漫画に助けられたという大事な思い出です」と明かしました。

また、「例えば感染症があったり、紛争があったりしたら、私たちの仕事は全く不要不急でバカみたい。何してるんだろうみたいな仕事なんですが、そこで諦めないで文化・スポーツ・芸術は人の心を支えます」と話し、「これ（漫画）がないとご飯だけでは生きられない、絶対に、と私は思っています。自由と美と調和のある文化の世界を一生懸命盛り上げましょう」と力強く呼びかけました。