東京シティ競馬（TCK）は、3月23日から27日までの開催を、ナイター競馬「トゥインクルレース」として実施する。今年は1986年のスタートから40周年の節目を迎える開催となる。

開催のメインは、3月25日に行われる3歳ダート三冠初戦「羽田盃」への優先出走権をかけた前哨戦・京浜盃（Jpn2）。大井では唯一の1700m戦で、これまで多くの羽田盃馬を輩出してきた伝統の一戦だ。南関東勢に加えJRA勢も参戦予定で、ダート路線の主役候補たちによるハイレベルな争いが期待される。

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福留孝介さん©YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.

福留孝介氏ら豪華ゲストも

また、開催期間中はTCK公式YouTubeライブ番組「ウマきゅん」を毎日配信。元JRA調教師の根本康広氏や元メジャーリーガーの福留孝介氏ら多彩なゲストが出演し、レース予想やトークで盛り上げる。

場内ではグルメやイベントも充実。レース観戦とバーベキューを同時に楽しめる「トゥインクルバーベキュー」や、新規飲食店舗のオープン、八丈島PRイベントなど、来場・オンライン双方で楽しめる施策が多数用意されている。

さらに京浜盃当日は、予想トークステージやXキャンペーンも実施され、競馬ファンのみならず幅広い層が楽しめる内容となっている。

40周年を迎えたトゥインクルレース。春のダート戦線を占う重要な一戦とともに、ナイター競馬の魅力を存分に味わえる5日間となりそうだ。