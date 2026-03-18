「今日好き」みなつ「春だから髪色明るく」イメチェン姿に反響「大人っぽくなった」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/03/18】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に出演していた久保田海羽（みなつ）が3月17日、自身のInstagramを更新。髪色を変えイメージチェンジしたことを報告した。
【写真】「今日好き」美女「スタイルも髪色も神」ウエストのぞくコーデで新ヘア披露
みなつは「春だから髪色明るくしてみた」とコメント。黒に近い暗めの色から明るくしたヘアをサイドテールにし、オフショルダーのショート丈スウェットを着用した夜の街角ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「髪色も髪型も最高に似合ってる」「可愛すぎる」「大人っぽくなった」「おしゃれ」「スタイルも髪色も神」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。みなつは「ニャチャン編」で忠村太陽とカップル成立したが、2024年9月に破局した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美女「スタイルも髪色も神」ウエストのぞくコーデで新ヘア披露
◆みなつ、イメチェン髪色披露
みなつは「春だから髪色明るくしてみた」とコメント。黒に近い暗めの色から明るくしたヘアをサイドテールにし、オフショルダーのショート丈スウェットを着用した夜の街角ショットを公開した。
◆みなつの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「髪色も髪型も最高に似合ってる」「可愛すぎる」「大人っぽくなった」「おしゃれ」「スタイルも髪色も神」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。みなつは「ニャチャン編」で忠村太陽とカップル成立したが、2024年9月に破局した。（modelpress編集部）
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