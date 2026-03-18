3児の母・川崎希、長男＆長女が「Harry Potterに激ハマり」ハリポタコスの家族ショット公開「美男美女ファミリー」「世界観に溶け込んでる」
【モデルプレス＝2026/03/18】タレントの川崎希が3月17日、自身のInstagramを更新。家族でのハリーポッター巡りの様子を公開した。
【写真】38歳3児のママタレ「世界観に溶け込んでる」“ハリポタ”ローブ姿の家族ショット
「Harry Potterに激ハマり中な2人」と長男と長女が「ハリー・ポッター」にハマっていることを明かした川崎は、「ハリーポッタースタジオツアー（としまえん） ハリーポッターカフェ（赤坂） ハリーポッターショップ（原宿）とハリポタ巡りしてるよ」とコメント。お揃いのハリーポッターのローブを着た長男と長女の写真や、展示の前での家族ショットなどを公開し、この様子だといつかイギリスまでハリポタ巡りに行きそうな雰囲気笑」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「美男美女ファミリー」「世界観に溶け込んでる」「ハリポタコス可愛すぎる」「素敵な家族写真」「幸せ溢れてる」「本当にイギリス行っちゃいそう」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳3児のママタレ「世界観に溶け込んでる」“ハリポタ”ローブ姿の家族ショット
◆川崎希、家族で「ハリポタ巡り」
「Harry Potterに激ハマり中な2人」と長男と長女が「ハリー・ポッター」にハマっていることを明かした川崎は、「ハリーポッタースタジオツアー（としまえん） ハリーポッターカフェ（赤坂） ハリーポッターショップ（原宿）とハリポタ巡りしてるよ」とコメント。お揃いのハリーポッターのローブを着た長男と長女の写真や、展示の前での家族ショットなどを公開し、この様子だといつかイギリスまでハリポタ巡りに行きそうな雰囲気笑」とつづっている。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美男美女ファミリー」「世界観に溶け込んでる」「ハリポタコス可愛すぎる」「素敵な家族写真」「幸せ溢れてる」「本当にイギリス行っちゃいそう」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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