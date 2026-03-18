女優かたせ梨乃（68）が、17日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演し、レギュラー出演している「あさこ・梨乃の5万円旅」にまつわるエピソードを語った。

お笑いタレントいとうあさこや、ゲストとともに、予算5万円（現在は5万5000円）で節約しながら、1泊2日の国内旅行をする旅ロケ番組。19年5月にスタートし、21日に放送される23回目の旅は、山口県の錦帯橋から広島県の竹原市までを旅する。ゲストには元AKB48の女優・前田敦子を迎えた。

3人で旅するには厳しすぎる予算をやりくりする様子が人気の秘密だが、きっかけは第1回に出演した3人のバックグラウンドだという。

「初めは（高橋）真麻ちゃんと、あさこちゃんと3人だったんです。学校が一緒なんですよね、雙葉で。それで私とあさこちゃんが13違って、真麻とは24違うんですけども。同窓ということで、一緒に旅に出るっていうのが第1回目なんですよ。それで最初に旅に出たのがもう7年前です」

3人とも東京の超名門で、桜陰、女子学院と並ぶ女子御三家と呼ばれる雙葉出身。ところが、そこから高橋が抜けることになったという。かたせは「真麻ちゃんが途中、結婚なさって、赤ちゃんができちゃって、泊まりのロケに出られなくなっちゃったんで、ゲストの方をお呼びして、一緒に旅をするっていうことになったんですよ」といきさつを明かした。

長時間、一緒にロケをするだけに、相性の良さが重要になる。かたせは「分からないんですけど、不思議なんですけど、同窓って同じ壁とかを見て、（いとうとは）13年も違いますけど…12年間？小学校から高校まであったんですよね。そうすると、何か分かることって、言わなくても感じる」と告白。「たぶん、言う前に“あ、そうなんだよね”っていうことが結構、多いんですよ」と、不思議な以心伝心があることを明かした。