アーティストのこっちのけんとさんが、自身のインスタグラムを更新。

第一子誕生を報告しました。



【写真を見る】【 こっちのけんと 】 第一子誕生を報告 「感謝の気持ちでいっぱいです。寝かしつけが楽しいです。催眠術かけてるみたいです。赤ちゃんおもしろすぎです。」





こっちのけんとさんは「僕たち夫婦に新しい命が誕生いたしました。」と、報告。



続けて「感謝の気持ちでいっぱいです。寝かしつけが楽しいです。催眠術かけてるみたいです。赤ちゃんおもしろすぎです。」と、綴りました。



そして「家族共々色んなことを目指して参ります。温かいお見守りをいただけますと幸いです。今後ともよろしくです。」と、呼びかけています。







こっちのけんとさんは、2024年2月に自身のSNSで、「ご報告です。」と記し、「皆様へ 結婚しました。」と、手書きで結婚を公表。

2024年2月14日の日付が記された婚姻届の写真や、天狗のお面をかぶったお相手と肩を組む2ショット写真も披露し、結婚を報告していました。





更に、２０２５年の６月には、結婚式を挙げたことを報告し「妻含め家族との信頼度が元から十分だと思っていましたが、 自分の友人と触れ合う家族を見ると、 これ以上ないスペシャルな感情が生まれて、 家族の温もりを改めて感じました」「こりゃあいいものですね」と、結婚式を挙げての思いを明かしていました。







【担当：芸能情報ステーション】